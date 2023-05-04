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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Молдові закривають повітряний простір: причина та дата

У Молдові закривають повітряний простір: причина та дата
Фото: Getty Images

Влада Молдови у зв’язку з проведенням саміту Європейської політичної спільноти оголосила про закриття повітряного простору 1 і 2 червня.

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

– Молдова закриє повітряний простір з 1 червня, 00:00 за місцевим часом до 2 червня, 07:00 за місцевим часом, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборона не стосуватиметься службових літаків, а обмеження діятимуть за місцевим часом.

З 15 травня до 25 травня автостоянка біля Міжнародного аеропорту Кишинева працюватиме в особливому режимі. Наразі паркування автомобілів на нижніх поверхах буде заборонено.

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– Заходи безпеки спрямовані на підтримку належного рівня безпеки на всій території Молдови з урахуванням повсякденного життя людей, її сусідніх районах, а також громадян усієї країни, що проживають у столиці, – додають у поліції.

Крім цього, у Кишиневі на певний час буде заборонено стоянку на максимально охоронних периметрах.

Літаки, Молдова, Саміт
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