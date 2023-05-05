Китай отказывается называться Россию агрессором, хоть и проголосовал за это в ООН

Китай заявил, что не поддерживает описание вторжение РФ в Украину как “агрессии со стороны Российской Федерации”, хоть и проголосовал за резолюцию ООН на прошлой неделе, в которой это утверждалось.

Об этом пишет South China Morning Post.

— Позиция Китая по вопросу Украины не изменилась, и позиция по голосованию не имеет ничего общего с телефонным разговором между главами двух государств, — заявило во вторник Постоянное представительство Китая при ООН в ответе на вопросы по электронной почте.

Представительство имело в виду голосование Китая по резолюции в Генеральной Ассамблее ООН 26 апреля и разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и украинским лидером Владимиром Зеленским в тот же день.

Голосование Китая привлекло внимание, поскольку в резолюции Россия была названа агрессором в конфликте — выражение, которое Пекин ранее не использовал. Китай никогда не осуждал нападение России на Украину и подвергался критике со стороны Запада за свою позицию в отношении войны.

Время голосования — всего через несколько часов после того, как Си и Зеленский впервые поговорили после российского вторжения — также вызвало вопросы по поводу этой позиции.

Глава внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель написал в Twitter, что ЕС приветствует резолюцию и что ее поддержали партнеры по Группе 20, включая Китай, Бразилию, Индию и Индонезию.

Но представительство Пекина в ООН отрицает, что позиция Китая изменилась.

— Голосование “за” было голосованием по всему тексту резолюции и не может считаться одобрением этого пункта, — заявили в представительстве.

Китай воздержался при голосовании по вопросу о сохранении пункта в преамбуле, в котором говорится, что Европа столкнулась с беспрецедентными проблемами после российской агрессии против Украины и Грузии.

Этот пункт также призывал к скорейшему восстановлению мира и безопасности “на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства” и к привлечению к ответственности всех виновных в нарушении международного права.

Проект резолюции направлен на поддержку сотрудничества между ООН и Советом Европы, международным органом, из которого Россия была исключена через несколько недель после вторжения.

Генеральная Ассамблея ООН приняла не имеющую обязательной силы резолюцию, содержащую пункт, против которого возражала Россия, 122 голосами “за”, 18 воздержались, 48 государств-членов не голосовали. Пятью странами, выступившими против резолюции, были Россия, Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия.

Миссия заявила, что это не первый раз, когда Китай поддерживает резолюцию ООН, касающуюся российской агрессии против Украины, указав на голосование 21 ноября. Резолюция за это число касалась развития сотрудничества между ООН и Центрально-европейской инициативой.

Пекин проголосовал за эту резолюцию, но воздержался при отдельном голосовании по вопросу о том, следует ли сохранить ссылки на “российскую агрессию”.

Кортни Фунг, доцент Университета Маккуори в Сиднее, сказал, что воздержание Китая от голосования по этому пункту на прошлой неделе отражает его позицию в области безопасности и приоритет дружбы с Россией “без ограничений”.

Об этом партнерстве было объявлено во время встречи Си и российского лидера Владимира Путина в Пекине в феврале прошлого года, за несколько недель до вторжения России в Украину.

Год спустя Китай опубликовал документ с изложением позиции по войне, в котором говорилось, что мирные переговоры являются единственным способом прекращения боевых действий. Документ подвергся критике со стороны Запада за то, что он не призвал Россию вывести свои войска, а усилия Пекина выступить в роли миротворца были встречены скептически, учитывая его тесные связи с Москвой.

— Китай тратит дипломатические ресурсы, чтобы изменить формулировки и получить голоса, которые, по крайней мере, ближе к его собственной позиции, — сказала Фунг, которая также является младшим научным сотрудником Института Лоуи, аналитического центра в Сиднее.

Китай в основном воздерживался при принятии резолюций ООН, осуждающих вторжение России, вместо того, чтобы вслед за Россией и ее сторонниками — Северной Кореей, Сирией и Беларусью — проголосовать “против”.

Ли Лифань, специалист по России из Шанхайской академии общественных наук, сказал, что рассматривать позицию Китая по конфликту на основе голосования в ООН слишком упрощенно.

— Главное — посмотреть, как Россия отреагировала на голосование. Россия действует в соответствии со своими национальными интересами и не скрывает их, но она не критикует Китай за то, как он проголосовал, — сказал Ли.

Он сказал, что Китай воздержался от голосования по большинству резолюций, осуждающих вторжение, поскольку большинство стран не выступили бы против них. Воздержание также было способом регулирования отношений с основными торговыми партнерами, такими как ЕС.