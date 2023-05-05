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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Китай відмовляється називати Росію агресором, хоч і проголосував за це в ООН

Всекитайські збори народних представників
Фото: Depositphotos

Китай заявив, що не підтримує опис вторгнення РФ в Україну як “агресії з боку Російської Федерації”, хоч і проголосував за резолюцію ООН минулого тижня, в якій це стверджувалося.

Про це пише South China Morning Post.

– Позиція Китаю з питання України не змінилася, і позиція щодо голосування не має нічого спільного з телефонною розмовою між главами двох держав, – заявило у вівторок Постійне представництво Китаю при ООН у відповіді на запитання електронною поштою.

Представництво мало на увазі голосування Китаю щодо резолюції в Генеральній Асамблеї ООН 26 квітня і розмову між головою КНР Сі Цзіньпіном та українським лідером Володимиром Зеленським того ж дня.

Голосування Китаю привернуло увагу, оскільки в резолюції Росію було названо агресором у конфлікті – вираз, який Пекін раніше не використовував. Китай ніколи не засуджував напад Росії на Україну і піддавався критиці з боку Заходу за свою позицію щодо війни.

Час голосування – всього за кілька годин після того, як Сі і Зеленський уперше поговорили після російського вторгнення – також викликав запитання з приводу цієї позиції.

Глава зовнішньої політики Європейського союзу Жозеп Боррель написав у Twitter, що ЄС вітає резолюцію і що її підтримали партнери по Групі 20, включно з Китаєм, Бразилією, Індією та Індонезією.

Але представництво Пекіна в ООН заперечує, що позиція Китаю змінилася.

– Голосування “за” було голосуванням за весь текст резолюції і не може вважатися схваленням цього пункту, – заявили в представництві.

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Китай утримався під час голосування щодо питання про збереження пункту в преамбулі, в якому йдеться про те, що Європа зіткнулася з безпрецедентними проблемами після російської агресії проти України та Грузії.

Цей пункт також закликав до якнайшвидшого відновлення миру і безпеки “на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави” і до притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні міжнародного права.

Проєкт резолюції спрямований на підтримку співпраці між ООН і Радою Європи, міжнародним органом, з якого Росію було виключено через кілька тижнів після вторгнення.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, що не має обов’язкової сили, яка містить пункт, проти якого заперечувала Росія, 122 голосами “за”, 18 утрималися, 48 держав-членів не голосували. П’ятьма країнами, які виступили проти резолюції, були Росія, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа і Сирія.

Місія заявила, що це не вперше, коли Китай підтримує резолюцію ООН, що стосується російської агресії проти України, вказавши на голосування 21 листопада. Резолюція за це число стосувалася розвитку співпраці між ООН і Центрально-європейською ініціативою.

Пекін проголосував за цю резолюцію, але утримався під час окремого голосування з питання про те, чи слід зберегти посилання на “російську агресію”.

Кортні Фунг, доцент Університету Маккуорі в Сіднеї, сказав, що утримання Китаю від голосування за цим пунктом минулого тижня відображає його позицію в галузі безпеки і пріоритет дружби з Росією “без обмежень”.

Про це партнерство було оголошено під час зустрічі Сі та російського лідера Володимира Путіна в Пекіні в лютому минулого року, за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну.

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Рік потому Китай опублікував документ із викладом позиції щодо війни, в якому йшлося, що мирні переговори є єдиним способом припинення бойових дій. Документ зазнав критики з боку Заходу за те, що він не закликав Росію вивести свої війська, а зусилля Пекіна виступити в ролі миротворця були зустрінуті скептично, враховуючи його тісні зв’язки з Москвою.

– Китай витрачає дипломатичні ресурси, щоб змінити формулювання і отримати голоси, які, принаймні, ближче до його власної позиції, – сказала Фунг, яка також є молодшим науковим співробітником Інституту Лоуї, аналітичного центру в Сіднеї.

Китай здебільшого утримувався під час ухвалення резолюцій ООН, що засуджують вторгнення Росії, замість того, щоб слідом за Росією та її прихильниками – Північною Кореєю, Сирією та Білоруссю – проголосувати “проти”.

Лі Ліфань, фахівець з Росії з Шанхайської академії суспільних наук, сказав, що розглядати позицію Китаю щодо конфлікту на основі голосування в ООН занадто спрощено.

– Головне – подивитися, як Росія відреагувала на голосування. Росія діє відповідно до своїх національних інтересів і не приховує їх, але вона не критикує Китай за те, як він проголосував, – сказав Лі.

Він сказав, що Китай утримався від голосування щодо більшості резолюцій, які засуджують вторгнення, оскільки більшість країн не виступили б проти них. Утримання також було способом регулювання відносин з основними торговельними партнерами, такими як ЄС.

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Війна в Україні, Китай, ООН, Російська агресія, Росія
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