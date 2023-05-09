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Нас не запугать силовыми играми – Шольц о параде в Москве на 9 мая

Нас не запугать силовыми играми – Шольц о параде в Москве на 9 мая
Фото: Depositphotos

Европейский Союз не должен быть напуган демонстрацией военной силы РФ, а должен продолжать поддерживать Украину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

— В 2200 километрах к северо-востоку отсюда Путин сегодня демонстрирует своих солдат, танки и ракеты. Нас не должны пугать такие силовые игры! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины — столько, сколько потребуется! — говорится в речи Шольца для Европарламента.

9 мая в Москве состоялся парад ко Дню победы. Воздушной части на параде не было вообще, а из танков на Красную площадь выехал только музейный Т-34.

Вместе с российским диктатором Владимиром Путиным в действе приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко.

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Источник: Reuters
9 Травня, Німеччина, Олаф Шольц, Парад, Россия, Украина
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