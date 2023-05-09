Нас не залякати силовими іграми – Шольц про парад у Москві на 9 травня

Європейський Союз не повинен бути наляканий демонстрацією військової сили РФ, а має продовжувати підтримувати Україну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

– У 2200 кілометрах на північний схід звідси Путін сьогодні демонструє своїх солдатів, танки та ракети. Нас не повинні лякати такі силові ігри! Залишаймося непохитними в нашій підтримці України – стільки, скільки буде потрібно! – йдеться у промові Шольца для Європарламенту.

9 травня у Москві відбувся парад до Дня перемоги. Повітряної частини на параді не було взагалі, а з танків на Червону площу виїхав лише музейний Т-34.

Разом із російським диктатором Володимиром Путіним у заходах взяли участь прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко.

Джерело : Reuters

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