В Узбекистане на газовой станции прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар

Вечером 9 мая в Самаркандской области в Узбекистане на газовой станции прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

Об этом сообщает МЧС Узбекистана.

Указано, что инцидент произошел на автомобильной газовой станции, которая расположена неподалеку от предприятия газоснабжения.

В ведомстве страны проинформировали, что сообщение о взрыве поступило в 21:25, пожар ликвидировали в 23:00.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при сливе газа из автомобиля-цистерны MAN в резервную емкость.

В результате повреждены три автомобиля Isuzu и 50-литровые баллоны со сжиженным газом. Предварительно, пострадал один человек.

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