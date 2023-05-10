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Бедрак Виктория, редактор ленты

В Узбекистане на газовой станции прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар

В Узбекистане на газовой станции прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар

Вечером 9 мая в Самаркандской области в Узбекистане на газовой станции прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

Об этом сообщает МЧС Узбекистана.

Указано, что инцидент произошел на автомобильной газовой станции, которая расположена неподалеку от предприятия газоснабжения.

В Узбекистане на газовой станции прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар
Скриншот з відео Uztube
В Узбекистане на газовой станции прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар
Скриншот з відео Uztube
В Узбекистане на газовой станции прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар
В Узбекистане на газовой станции прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар

В ведомстве страны проинформировали, что сообщение о взрыве поступило в 21:25, пожар ликвидировали в 23:00.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при сливе газа из автомобиля-цистерны MAN в резервную емкость.

В результате повреждены три автомобиля Isuzu и 50-литровые баллоны со сжиженным газом. Предварительно, пострадал один человек.

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Газ, Пожар, Узбекистан
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