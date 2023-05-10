В Узбекистане на газовой станции прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар
Вечером 9 мая в Самаркандской области в Узбекистане на газовой станции прогремел взрыв и вспыхнул пожар.
Об этом сообщает МЧС Узбекистана.
Указано, что инцидент произошел на автомобильной газовой станции, которая расположена неподалеку от предприятия газоснабжения.
В ведомстве страны проинформировали, что сообщение о взрыве поступило в 21:25, пожар ликвидировали в 23:00.
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при сливе газа из автомобиля-цистерны MAN в резервную емкость.
В результате повреждены три автомобиля Isuzu и 50-литровые баллоны со сжиженным газом. Предварительно, пострадал один человек.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников