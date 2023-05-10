В Узбекистані на газовій станції пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
Увечері 9 травня в Самаркандській області в Узбекистані на газовій станції пролунав вибух і спалахнула пожежа.
Про це повідомляє МНС Узбекистану.
Зазначено, що інцидент стався на автомобільній газовій станції, яка розташована неподалік підприємства газопостачання.
У відомстві країни поінформували, що повідомлення про вибух надійшло о 21:25, пожежу ліквідували о 23:00.
Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил безпеки під час зливу газу з автомобіля-цистерни MAN в резервну ємність.
Унаслідок пошкоджено три автомобілі Isuzu і 50-літрові балони зі скрапленим газом. Попередньо, постраждала одна людина.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников