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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Узбекистані на газовій станції пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа

В Узбекистані на газовій станції пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа

Увечері 9 травня в Самаркандській області в Узбекистані на газовій станції пролунав вибух і спалахнула пожежа.

Про це повідомляє МНС Узбекистану.

Зазначено, що інцидент стався на автомобільній газовій станції, яка розташована неподалік підприємства газопостачання.

В Узбекистані на газовій станції пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
Скриншот з відео Uztube
В Узбекистані на газовій станції пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
Скриншот з відео Uztube
В Узбекистані на газовій станції пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
В Узбекистані на газовій станції пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа

У відомстві країни поінформували, що повідомлення про вибух надійшло о 21:25, пожежу ліквідували о 23:00.

Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил безпеки під час зливу газу з автомобіля-цистерни MAN в резервну ємність.

Унаслідок пошкоджено три автомобілі Isuzu і 50-літрові балони зі скрапленим газом. Попередньо, постраждала одна людина.

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Газ, Пожежа, Узбекистан
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