ЕС предлагает прекратить поставки нефти РФ в Германию и Польшу

Европейский Союз предложил официально прекратить поставки российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу.

Как пишет Bloomberg, этим двум странам было разрешено в рамках отступления от санкций ЕС продолжать получать нефть по северному участку трубопровода Дружба.

Несмотря на это, обе страны уже прекратили прием нефти по этому трубопроводу, выполнив ранее данные обещания о сокращении поставок.

Однако, согласно документам, полученным агентством Bloomberg, есть предложение отменить это исключение. Отступление было предоставлено, когда ЕС решил запретить большую часть импорта российской нефти в июне прошлого года.

Хотя такой шаг был бы в значительной степени символическим, учитывая, что две страны уже прекратили поставки, сам запрет заставил несколько нефтеперерабатывающих заводов заняться сложной логистикой, чтобы получить доступ к альтернативному сырью. По крайней мере, один из них, завод PCK Schwedt под Берлином, был вынужден производить меньше топлива для региона, который он обслуживает.

Исключения, разрешающие потоки через южную ветку нефтепровода, которая снабжает Венгрию, Словакию и Чешскую Республику, останутся в силе.

В 2022 году Германия и Польша в среднем импортировали через Дружбу около 480 тыс. баррелей в день. Средний объем импорта для трех стран на южном участке составил почти 290 тыс. баррелей в день, и этот уровень в этом году снизился совсем незначительно.

Предложение о прекращении отступления будет частью 11-го пакета санкций ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину. Для этого потребуется поддержка всех стран-членов ЕС, но до этого могут произойти изменения, поскольку переговоры продолжаются.

Польша настаивала на введении санкций в отношении северного маршрута Дружба, поскольку в противном случае Варшаве было бы юридически сложно расторгнуть свои контракты и выполнить данное в прошлом году обещание прекратить импорт российской нефти. Страна расторгла свой последний контракт на поставку весной после того, как Россия прекратила поставки в феврале.

С тех пор как поставки российской нефти прекратились, через Дружбу проходит незначительное количество казахской нефти. Вопрос о запрете на это не обсуждается, поскольку импорт из других третьих стран, в том числе если нефть идет транзитом через Россию, разрешен.

Чтобы прояснить этот момент, предложения ЕС также включают исключения, позволяющие предоставлять услуги, необходимые для закупки, импорта или передачи нефти, поступающей из Казахстана, и поддерживать трубопровод Каспийского консорциума (КТК).

Основное внимание в новом пакете мер уделяется пресечению обхода ограничений. Предлагаемые меры также включают запрет на заход в порты ЕС судов, нарушивших запреты, преследование судов, отключающих свои навигационные системы, и инструменты для ограничения торговли санкционными технологиями, попадающими в Россию через третьи страны.

Источник : Bloomberg

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