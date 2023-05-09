Глава Еврокомиссии озвучила ключевые пункты 11-го пакета санкций ЕС против РФ

11-й пакет санкций, который Европейский Союз готовит против России за полномасштабное вторжение в Украину, расширит существующие запреты и закроет лазейки для обхода санкций.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Киеве во вторник, 9 мая.

— Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы подорвать военную машину Путина и его доходы, — сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, новый санкционный пакет будет содержать три ключевых пункта:

уточнение действующих инструментов, добавление большего количества продуктов в запрет ЕС на транзит;

предложение нового инструмента борьбы с обходом санкций;

предложение запретить теневые организации из России и третьих стран, которые намеренно обходят санкции ЕС.

Во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на принятие нового пакета санкций против России, основной составляющей которого должны быть санкции против атомной отрасли агрессора.

Накануне представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК в прошлую пятницу направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ.

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