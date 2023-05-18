ЕС не будет вводить санкции против Росатома – CNN

Европейский Союз пока не планирует вводить санкции против российской государственной атомной компании Росатом.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, пишет CNN.

По словам чиновника, хотя страны-члены ЕС уменьшают свою зависимость от российских энергоносителей, блок не будет нацелен на Росатом в новом, 11-м пакете санкций.

— Сами по себе санкции не приведут к независимости от российских энергоносителей. Существуют другие способы достичь той же цели, — добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый санкционный пакет будет содержать три ключевых пункта. В частности, уточнение действующих инструментов, добавление большего количества продуктов в запрет ЕС на транзит; предложение нового инструмента борьбы с обходом санкций; а также предложение запретить теневые организации из России и третьих стран, которые намеренно обходят санкции ЕС.

Источник : CNN

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