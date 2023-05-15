Страны G7 усилят санкции против российской энергетики и экспорта – СМИ

Страны Большой семерки планируют усилить санкции против России на своем саммите в Японии на этой неделе. Ограничения будут направлены на энергетику и экспорт.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом дискуссий.

— Новые меры, объявленные лидерами во время встреч 19-21 мая, будут направлены на уклонение от санкций с участием третьих стран, а также на то, чтобы подорвать будущее производство энергии в России и ограничить торговлю, которая поддерживает российскую армию, — говорится в сообщении.

Отмечено, что отдельно американские чиновники также ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы по крайней мере для определенных категорий товаров, весь экспорт автоматически запрещался.

Reuters указывает, что администрация президента США Джо Байдена ранее подталкивала союзников к изменению санкционного подхода группы, который сегодня позволяет продавать все товары в Россию, если они не внесены в четкий черный список. Это изменение может усложнить для Москвы поиск пробелов в санкционном режиме.

— Стоит ожидать, что в нескольких сферах, особенно связанных с российской оборонно-промышленной базой, произойдут изменения, – сказал американский чиновник, который отказался назвать свое имя.

В то же время точные формулировки совместной декларации лидеров G7 все еще подлежат обсуждению и корректировке перед тем, как будут обнародованы во время саммита.

В G7 входят США, Япония, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Ранее в Bloomberg сообщили, что Европейский Союз предложил официально прекратить поставки российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу.

Источник : Reuters

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