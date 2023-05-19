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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

У Путина два выхода: сдаться или повторить судьбу Гитлера — Кислица

У Путина два выхода: сдаться или повторить судьбу Гитлера — Кислица
Фото: Getty Images

Президент РФ Владимир Путин должен сдаться или повторить судьбу Адольфа Гитлера, который покончил с собой в конце Второй мировой войны.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, которое созвала Москва для “осуждения” поставок оружия Украине.

– У рашистского криминального бункерного дедушки остается два варианта: либо сдаться, либо повторить произошедшее в другом бункере 30 апреля 1945 года, – сказал Кислица, не называя фамилий.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать бороться, пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будут освобождены, а Россия не потерпит военного поражения в Украине.

Источник: Укринформ
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