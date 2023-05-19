Путін має два виходи: здатися або повторити долю Гітлера – Кислиця

Президент РФ Володимир Путін має здатися або повторити долю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, яке скликала Москва для “засудження” поставок зброї Україні.

– У рашистського кримінального бункерного дідуся залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року, – сказав Кислиця, не називаючи прізвищ.

Він наголосив, що Україна продовжуватиме боротися, доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не будуть звільнені, а Росія не зазнає воєнної поразки в Україні.

Фото: Сергій Кислиця

Джерело : Укрінформ

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