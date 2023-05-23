Азербайджан будет увеличивать экспорт газа в Европу – Алиев

Азербайджан намерен увеличивать объемы экспорта газа в Европу. К 2027 году планируется выйти на поставки не менее 20 миллиардов кубометров.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Вильнюсе.

Алиев напомнил, что в июле прошлого года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере.

— На основе этого меморандума мы должны удвоить наши поставки природного газа в Европу до 2027 года. В 2021 году наши поставки природного газа в Европу составляли восемь миллиардов кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 миллиардам кубометров, а к 2027 году, я думаю, и 20 миллиардов кубометров. Я считаю, что это минимум, потому что потенциал есть, — сказал он.

Также президент Азербайджана добавил, что добыча природного газа из имеющихся месторождений растет. Кроме того, вскоре Баку объявит о важной добыче на одном из крупных месторождений Каспия.

По его словам, Азербайджан сегодня экспортирует в Европу нефть, природный газ и электроэнергию. Планируется также экспортировать водород, в частности зеленый.

Ранее сообщалось, что Европа в 2022 году снизила потребление газа на 10%.

Источник: пресс-служба президента Азербайджана

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