Газовые хранилища будут наполнены! Укртрансгаз готовится к отопительному сезону 2023

В середине апреля был начат процесс закачки газа в три украинских подземных хранилища. Этот процесс продолжается и сейчас. Руководство оператора газохранилищ АО Укртрансгаз надеется, что к наступлению отопительного сезона необходимый объем газа будет находиться уже в хранилищах, ведь со своей стороны технически компания полностью готова для приема газа как для внутригосударственных нужд, так и для заказчиков из Евросоюза. Об этом рассказал в. и. о. генерального директора АО Укртрансгаз Роман Малютин.

Доверие европейцев к украинскому газохранилищу не в последнюю очередь связано с тем, что компания прошла соответствующую европейскую сертификацию:

– Это очень важный шаг в развитии компании. Сертификация направлена на улучшение и увеличение поставок газа в ЕС. При прохождении такой сертификации операторы подземных газохранилищ предоставляют полную информацию о структуре владельцев и возможности влияния на решение оператора посторонних лиц, — заявил Малютин.

Кроме того, несмотря на военное положение в Украине, были проведены необходимые мероприятия для того, чтобы обезопасить голубое топливо и персонал от российских террористических актов.

— Риск есть, воздушные атаки могут достичь любой точки в нашей стране. Но если говорить о газе, то он хранится на достаточно больших глубинах – от 400 м до 2 км. Наземная инфраструктура под ударом, и мы предприняли ряд мер по защите от случаев вражеской атаки. Это беспрецедентные меры. Однако следует понимать, что оборудование всегда можно восстановить, а персонал – нет, поэтому мы ценим каждого нашего специалиста – все работники могут спрятаться в специальных укрытиях во время воздушных тревог. Люди – самое ценное, что у нас есть, — подчеркнул глава Укртрансгаза.

Есть ли риск того, что Украина подойдет к новому отопительному сезону не готовой? Роман Малютин отмечает:

— Если все будет идти по нашему плану, то, конечно, Украина будет с теплом, мы делаем для этого все от нас зависящее.

Вклад АО Укртрансгаз в подготовку к отопительному сезону – это прием газа для хранения до начала отопительного сезона и своевременная его выдача в газотранспортную сеть. Именно с этими задачами предприятие справляется на данный момент успешно.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.