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Валентина Летяк, редактор ленты

Каспий стал “идеальной средой” для поставок оружия из Ирана в РФ — CNN

БПЛА Shahed

Воды Каспийского моря обеспечивают прямые поставки оружия из Ирана в РФ — беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые кремлевский режим приобрел для усиления своих военных усилий в Украине.

Данные отслеживания показывают, что суда все чаще становятся “темными”. Это свидетельствует о желании обеих сторон скрыть перемещение оружия, пишет CNN.

В сентябре прошлого года данные Lloyd’s List Intelligence обнаружили всплеск количества пробелов в данных отслеживания судов в Каспийском море, то есть вскоре после того, как правительства США и Украины заявили, что летом Москва приобрела беспилотники у Тегерана. Именно осенью РФ стала чаще использовать иранские дроны для ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.

По мнению аналитиков, западные союзники Украины мало чем могут помешать таким поставкам оружия.

— Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море со стороны приграничных стран — они не имеют возможности или мотивов препятствовать таким поставкам, — отметил Мартин Келли, ведущий аналитик по вопросам разведки в компании EOS Risk Group, специализирующейся на вопросах безопасности.

Речь идет об Азербайджане, Туркменистане и Казахстане, которые имеют порты на Каспийском море.

По его словам, это “идеальная среда для беспрепятственной торговли” между Ираном и РФ.

Недавно советник по национальной безопасности США Джон Кирби сообщил о расширении военного сотрудничества между Россией и Ираном .

По его словам, беспилотники — это основная военная помощь, которую Тегеран предоставляет Москве.

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Источник: CNN
Иран, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Летальное оружие, Море, Російська агресія, Россия
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