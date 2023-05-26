Каспій став “ідеальним середовищем” для постачання зброї з Ірану до РФ – CNN

Води Каспійського моря забезпечують пряме постачання зброї з Ірану до РФ – безпілотників, куль та мінометних снарядів, які кремлівський режим придбав для посилення своїх військових зусиль в Україні.

Дані відстеження показують, що судна все частіше стають “темними”. Це свідчить про бажання обох сторін приховати переміщення зброї, пише CNN.

У вересні минулого року дані Lloyd’s List Intelligence виявили сплеск кількості прогалин у даних відстеження суден у Каспійському морі, тобто невдовзі після того, як уряди США та України заявили, що влітку Москва придбала безпілотники у Тегерана. Саме восени РФ стала частіше використовувати іранські дрони для ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні.

На думку аналітиків, західні союзники України мало чим можуть завадити таким постачанням зброї.

– Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі з боку прикордонних країн – вони не мають можливості або мотивів перешкоджати таким постачанням, – наголосив Мартін Келлі, провідний аналітик з питань розвідки в компанії EOS Risk Group, що спеціалізується на питаннях безпеки.

Йдеться про Азербайджан, Туркменістан і Казахстан, які мають порти на Каспійському морі.

За його словами, це “ідеальне середовище для безперешкодної торгівлі” між Іраном і РФ.

Нещодавно радник з національної безпеки США Джон Кірбі повідомив про розширення військової співпраці між Росією та Іраном .

За його словами, безпілотники – це основна військова допомога, яку Тегеран надає Москві.

Джерело : CNN

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