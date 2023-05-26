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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Китайский посланник Ли Хуэй предлагал Европе оставить РФ оккупированные территории – WSJ

спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: Getty Images

Посланник Китая Ли Хуэй во время турне по Европе, вероятно, пытался убедить европейских визави, что им нужно призывать к прекращению огня в Украине с сохранением за Россией оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

— Китайский спецпредставитель, назначенный реализовывать мирный план Пекина в отношении Украины, передал четкое послание: союзникам США в Европе следует заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив в распоряжении России небольшие части ее соседа, которые она сейчас занимает, — пишет газета.

По данным собеседников WSJ, Ли Хуэй также призвал европейские страны “как можно быстрее прекратить “конфликт” между Россией и Украиной, прежде чем он распространится дальше”.

Кроме того китайский дипломат предлагал странам Европы рассмотреть Пекин как экономическую альтернативу Вашингтону. Однако, как пишет газета, представители европейских правительств отвечали китайскому посланнику, что не видят перспективы урегулирования ситуации без вывода российских войск.

— Мы объяснили, что замораживание конфликта не на пользу международному сообществу, пока Россия не выведет войска, — сказал неназванный дипломат, который разговаривал с Ли.

Он сказал, что китайскому посланнику заявили, что “невозможно отделить Европу от Америки”, а также подчеркнули, что Европа не прекратит поддержку Украины.

В то же время отмечается, чиновники признали, что “слишком рано отвергать усилия Пекина” по урегулированию кризиса.

Реакция Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что любой “компромиссный вариант”, который предусматривает освобождение не всех территорий Украины — равносилен поражению демократии и выигрышу России.

По его словам, следствием этого будет резкий рост конфликтов в глобальной политике.

— Все это — голубая мечта России. Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в “российский медийный сценарий” и затягивать конфликт? — написал Подоляк в Twitter.

Посланник КНР Ли Хуэй в этом месяце посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины. 26 мая он прибыл с визитом в Москву.

Дмитрий Кулеба во время встречи с Ли Хуэем в Киеве отметил, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта. После встречи с президентом Украины Ли сказал, что Китай будет помогать Украине в пределах своих возможностей.

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Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, Китай, Россия, Украина
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