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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Обсудили пути прекращения агрессии РФ: Кулеба встретился с посланником Китая

Обсудили пути прекращения агрессии РФ: Кулеба встретился с посланником Китая
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со специальным представителем китайского правительства Ли Хуэем, который прибыл с визитом в Киев.

В пресс-службе МИД сообщили, что спецпосланник КНР посетил Украину 16-17 мая.

— Поездка состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 26 апреля, — отметили в ведомстве.

Во время встречи Кулебы и Ли стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.

Глава МИД проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кулеба подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта. Также министр отметил важность участия Китая в реализации формулы мира президента Украины, Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других важных международных усилий.

Стороны отдельно обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня.

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Обсудили пути прекращения агрессии РФ: Кулеба встретился с посланником Китая

Источник: МИД
Дмитрий Кулеба, Китай, МЗС України, Украина
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