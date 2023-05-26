Китайський посланець Лі Хуей пропонував Європі залишити за РФ окуповані території – WSJ

Посланець Китаю Лі Хуей під час турне Європою, ймовірно, намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні зі збереженням за Росією окупованих українських територій.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на західних чиновників.

– Китайський спецпредставник, призначений реалізовувати мирний план Пекіна щодо України, передав чітке послання: союзникам США в Європі слід заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши в розпорядженні Росії невеликі частини її сусіда, які вона зараз займає, – пише газета.

За даними співрозмовників WSJ, Лі Хуей також закликав європейські країни “якнайшвидше припинити “конфлікт” між Росією та Україною, перш ніж він пошириться далі”.

Крім того китайський дипломат пропонував країнам Європи розглянути Пекін як економічну альтернативу Вашингтону. Однак, як пише газета, представники європейських урядів відповідали китайському посланцю, що не бачать перспективи врегулювання ситуації без виведення російських військ.

– Ми пояснили, що заморожування конфлікту – не на користь міжнародної спільноти, доки Росія не виведе війська, – сказав неназваний дипломат, який розмовляв з Лі.

Він сказав, що китайському посланцю заявили, що “неможливо відокремити Європу від Америки”, а також наголосили, що Європа не припинить підтримку України.

Водночас зазначається, чиновники визнали, що “надто рано відкидати зусилля Пекіна” щодо врегулювання кризи.

Реакція України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що будь-який “компромісний варіант”, який передбачає звільнення не всіх територій України – рівносильний поразки демократії та виграшу Росії.

За його словами, наслідком цього буде різке зростання конфліктів у глобальній політиці.

– Все це – блакитна мрія Росії. Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб’єкти продовжують грати в “російський медійний сценарій” і затягувати конфлікт? – написав Подоляк у Twitter.

Посланець КНР Лі Хуей цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель для обговорення врегулювання ситуації навколо України. 26 травня він прибув із візитом до Москви.

Дмитро Кулеба під час зустрічі з Лі Хуеєм у Києві наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, що передбачають втрату її територій чи заморожування конфлікту. Після зустрічі з президентом України Лі сказав, що Китай допомагатиме Україні в межах своїх можливостей.

Джерело : The Wall Street Journal

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