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Илья Нежигай, редактор ленты

Будет бить ракетами: глава ВВС Британии перед отставкой дал оценку действиям РФ после поражения в Украине

Будет бить ракетами: глава ВВС Британии перед отставкой дал оценку действиям РФ после поражения в Украине
Фото: Getty Images

Поражение в войне против Украины сделает Россию “мстительной” и “жестокой”, а также создаст угрозу для стран НАТО.

Об этом в интервью газете The Telegraph заявил бывший глава Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Майк Уигстон, который покидает свой пост.

По словам главного маршала авиации Уигстона, что российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные силы представляют угрозу для Британии и НАТО.

Он предупредил, что эта угроза может даже усилиться, если российский президент Владимир Путин будет отстранен от власти.

— Когда конфликт в Украине закончится и Украина восстановит свои границы, как это и должно быть, мы будем иметь поврежденную, мстительную и жестокую Россию, которая будет наносить нам вред с помощью воздушных, ракетных и подводных атак, — сказал он.

Майк Уигстон должен уйти в отставку в следующем месяце после четырех лет во главе главы ВВС Британии.

— Но это также демонстрирует, что дело не только в одном человеке. За Путиным стоит целая структура и иерархия. Поэтому даже если Путин сойдет со сцены, на его место может прийти множество других людей, которые будут столь же жестокими и злобными по отношению к собственному народу и к соседним государствам, — сказал он.

В апреле 2023 года премьер Польши Моравецкий говорил, что в тех условиях, если союзники по НАТО не защитят Украину, то это создаст риски для конфликтов и кризисов немыслимых масштабов.

Источник: The Telegraph
Британія, Война в Украине, Великобритания, Ракетные удары России, Россия
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