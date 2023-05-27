Будет бить ракетами: глава ВВС Британии перед отставкой дал оценку действиям РФ после поражения в Украине
Поражение в войне против Украины сделает Россию “мстительной” и “жестокой”, а также создаст угрозу для стран НАТО.
Об этом в интервью газете The Telegraph заявил бывший глава Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Майк Уигстон, который покидает свой пост.
По словам главного маршала авиации Уигстона, что российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные силы представляют угрозу для Британии и НАТО.
Он предупредил, что эта угроза может даже усилиться, если российский президент Владимир Путин будет отстранен от власти.
— Когда конфликт в Украине закончится и Украина восстановит свои границы, как это и должно быть, мы будем иметь поврежденную, мстительную и жестокую Россию, которая будет наносить нам вред с помощью воздушных, ракетных и подводных атак, — сказал он.
Майк Уигстон должен уйти в отставку в следующем месяце после четырех лет во главе главы ВВС Британии.
— Но это также демонстрирует, что дело не только в одном человеке. За Путиным стоит целая структура и иерархия. Поэтому даже если Путин сойдет со сцены, на его место может прийти множество других людей, которые будут столь же жестокими и злобными по отношению к собственному народу и к соседним государствам, — сказал он.
В апреле 2023 года премьер Польши Моравецкий говорил, что в тех условиях, если союзники по НАТО не защитят Украину, то это создаст риски для конфликтов и кризисов немыслимых масштабов.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко