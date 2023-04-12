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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

Если мы не защитим Украину, то рискуем конфликтом и кризисом немыслимых масштабов — Моравецкий

Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Польша и США вместе стоят на защите свободы украинского народа, поскольку отказ от этого будет угрожать глобальным кризисом.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместного брифинга в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Гаррис

– После краха коммунизма Россия притаилась на почти три десятилетия, но возвращение российского империализма является предвестником новой холодной войны. Если мы не защитим Украину, то рискуем конфликтом и глобальным кризисом немыслимых масштабов, – подчеркнул Моравецкий.

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Источник: Укринформ
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