Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Если мы не защитим Украину, то рискуем конфликтом и кризисом немыслимых масштабов — Моравецкий
Польша и США вместе стоят на защите свободы украинского народа, поскольку отказ от этого будет угрожать глобальным кризисом.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместного брифинга в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Гаррис
– После краха коммунизма Россия притаилась на почти три десятилетия, но возвращение российского империализма является предвестником новой холодной войны. Если мы не защитим Украину, то рискуем конфликтом и глобальным кризисом немыслимых масштабов, – подчеркнул Моравецкий.
Источник: Укринформ
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