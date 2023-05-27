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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Буде бити ракетами: голова ВПС Британії перед відставкою дав оцінку діям РФ після поразки в Україні

Буде бити ракетами: голова ВПС Британії перед відставкою дав оцінку діям РФ після поразки в Україні
Фото: Getty Images

Поразка у війні проти України зробить Росію “мстивою” і “жорстокою”, а також створить загрозу для країн НАТО.

Про це в інтерв’ю газеті The Telegraph заявив колишній глава Військово-повітряних сил (ВПС) Великої Британії Майк Вігстон, який залишає свій пост.

За словами головного маршала авіації Вігстона, що російські військово-повітряні сили, надводний флот і підводні сили становлять загрозу для Британії і НАТО.

Він попередив, що ця загроза може навіть посилитися, якщо російського президента Володимира Путіна буде усунуто від влади.

– Коли конфлікт в Україні закінчиться і Україна відновить свої кордони, як це і повинно бути, ми матимемо пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, яка завдаватиме нам шкоди за допомогою повітряних, ракетних і підводних атак, – сказав він.

Майк Вігстон має піти у відставку наступного місяця після чотирьох років на чолі очільника ВПС Британії.

– Але це також демонструє, що справа не лише в одній людині. За Путіним стоїть ціла структура і ієрархія. Тож навіть якщо Путін зійде зі сцени, на його місце може прийти безліч інших людей, які будуть настільки ж жорстокими і злісними щодо власного народу і до сусідніх держав, – сказав він.

У квітні 2023 року прем’єр Польщі Моравецький казав, що за тих умов, якщо союзники по НАТО не захистять Україну, то це створить ризики для конфліктів та криз немислимих масштабів.

Джерело: The Telegraph
Британія, Війна в Україні, Велика Британія, Ракетні удари Росії, Росія
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