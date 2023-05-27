Буде бити ракетами: голова ВПС Британії перед відставкою дав оцінку діям РФ після поразки в Україні
Поразка у війні проти України зробить Росію “мстивою” і “жорстокою”, а також створить загрозу для країн НАТО.
Про це в інтерв’ю газеті The Telegraph заявив колишній глава Військово-повітряних сил (ВПС) Великої Британії Майк Вігстон, який залишає свій пост.
За словами головного маршала авіації Вігстона, що російські військово-повітряні сили, надводний флот і підводні сили становлять загрозу для Британії і НАТО.
Він попередив, що ця загроза може навіть посилитися, якщо російського президента Володимира Путіна буде усунуто від влади.
– Коли конфлікт в Україні закінчиться і Україна відновить свої кордони, як це і повинно бути, ми матимемо пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, яка завдаватиме нам шкоди за допомогою повітряних, ракетних і підводних атак, – сказав він.
Майк Вігстон має піти у відставку наступного місяця після чотирьох років на чолі очільника ВПС Британії.
– Але це також демонструє, що справа не лише в одній людині. За Путіним стоїть ціла структура і ієрархія. Тож навіть якщо Путін зійде зі сцени, на його місце може прийти безліч інших людей, які будуть настільки ж жорстокими і злісними щодо власного народу і до сусідніх держав, – сказав він.
У квітні 2023 року прем’єр Польщі Моравецький казав, що за тих умов, якщо союзники по НАТО не захистять Україну, то це створить ризики для конфліктів та криз немислимих масштабів.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко