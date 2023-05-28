Президент ЮАР создал комиссию для расследования возможных поставок оружия в РФ
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назначил комиссию для расследования обвинений США в том, что из страны поставляли оружие в Россию.
Об этом сообщает The Guardian.
— Президент решил провести расследование в связи с серьезностью обвинений, степенью общественного интереса и влиянием этого вопроса на международные отношения Южной Африки, — говорится в заявлении Рамафосы.
Указано, что эти обвинения вызвали дипломатический конфликт между США, ЮАР и Россией, а также поставили под сомнение внеблоковую позицию Южной Африки относительно войны в Украине.
Ранее посол Соединенных Штатов в ЮАР Рубен Бригети заявил, что Южно-Африканская Республика поставляла Российской Федерации боеприпасы по меньшей мере с декабря 2022 года.
По его словам, поставка боеприпасов из ЮАР осуществлялась с помощью корабля, который в конце прошлого года прибыл на военно-морскую базу Саймонстаун в Кейптауне.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко