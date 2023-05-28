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Президент ЮАР создал комиссию для расследования возможных поставок оружия в РФ

президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Depositphotos

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назначил комиссию для расследования обвинений США в том, что из страны поставляли оружие в Россию.

Об этом сообщает The Guardian.

— Президент решил провести расследование в связи с серьезностью обвинений, степенью общественного интереса и влиянием этого вопроса на международные отношения Южной Африки, — говорится в заявлении Рамафосы.

Указано, что эти обвинения вызвали дипломатический конфликт между США, ЮАР и Россией, а также поставили под сомнение внеблоковую позицию Южной Африки относительно войны в Украине.

Ранее посол Соединенных Штатов в ЮАР Рубен Бригети заявил, что Южно-Африканская Республика поставляла Российской Федерации боеприпасы по меньшей мере с декабря 2022 года.

По его словам, поставка боеприпасов из ЮАР осуществлялась с помощью корабля, который в конце прошлого года прибыл на военно-морскую базу Саймонстаун в Кейптауне.

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Источник: The Guardian
Африка, Война в Украине, Россия, США, Украина
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