В Краснодарском крае был атакован Ильский НПЗ: что известно
Несколько беспилотников атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае.
Об этом сообщают росСМИ.
По данным россиян, атака беспилотников состоялась около двух часов ночи 28 мая.
По данным пропагандистов из РФ, все дроны якобы были нейтрализованы, а в результате “падения обломков” на территории завода возникло задымление.
Местонахождение поселка Ильское — карта
Поселок Ильское, как и одноименный НПЗ, расположены в 200 км от Керченского моста и примерно в 600 км от Херсона.
Официальной информации от властей Краснодарского края или других представителей пока не поступало.
Сообщается, что пострадавших нет.
Напомним, три недели назад указанный нефтеперерабатывающий завод уже был атакован. Тогда результатом атаки было повреждено несколько резервуаров, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко