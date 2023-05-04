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Бавовна Краснодарском крае — горит НПЗ в поселке Ильский
В поселке Ильский Краснодарского края РФ возник пожар — горит резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.
Местные СМИ сообщают об атаке “неизвестного беспилотника”.
Где находится поселок Ильский — карта
Поселок Ильский находится в 200 км от Керченского моста и в приблизительно 600 км от Херсона.
Відео пожежі у Ільському
К слову, прошлой ночью российские власти заявляли об атаке беспилотниками Кремля и нефтехранилища в поселке Волна Краснодарского края с последующими пожарами.
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