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Лилия Стрилец, главный редактор

Бавовна Краснодарском крае — горит НПЗ в поселке Ильский

Пожежа на НПЗ, Ільський, Краснодарський край

В поселке Ильский Краснодарского края РФ возник пожар — горит резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.

Местные СМИ сообщают об атаке “неизвестного беспилотника”.

Где находится поселок Ильский — карта

Поселок Ильский находится в 200 км от Керченского моста и в приблизительно 600 км от Херсона.

Відео пожежі у Ільському

К слову, прошлой ночью российские власти заявляли об атаке беспилотниками Кремля и нефтехранилища в поселке Волна Краснодарского края с последующими пожарами.

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Взрыв, Пожар, Россия
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