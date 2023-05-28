В Краснодарському краї був атакований Ільський НПЗ: що відомо

Кілька безпілотників атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними росіян, атака безпілотників відбулась близько другої години ночі 28 травня у селищі Ільське.

За даними пропагандистів з РФ, усі дрони начебто було нейтралізовано, а внаслідок “падіння уламків” на території заводу виникло задимлення.

Місцеперебування селища Ільське – карта

Селище Ільське, як і однойменний НПЗ, розташовані за 200 км від Керченського мосту та приблизно за 600 км від Херсона.

Офіційної інформації від влади Краснодарського краю чи інших представників наразі не надходило.

Повідомляється, що постраждалих немає.

Нагадаємо, три тижні тому зазначений нафтопереробний завод вже був атакований. Тоді результатом атаки було пошкоджено декілька резервуарів, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

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