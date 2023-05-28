Ночная атака дронов по Украине и взрывы под Киевом: 459-й день войны
Заменят ли шведские самолеты Gripen американские F-16 — объяснение эксперта
Шведские истребители Gripen не смогут заменить безопасность в небе так, как это сделают американские самолеты F-16.
Об этом заявил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире телемарафона Единые новости.
Ведущие спросили эксперта, какой из самолетов больше подходит для Украины в условиях российско-украинской войны — Gripen или F-16.
— Gripen это нормальный самолет, но как можно сравнивать самолеты, в чем он лучше, — начал Алексей Гетьман.
По словам эксперта, Gripen, как и F-16 — эффективен против российских истребителей.
А способность Gripen садиться на коротких взлетно-посадочных полосах не перекрывает способности американского истребителя в воздухе.
— Gripen раз в 15, если не в 20, меньше, чем F-16. И этот самолет он исключительно может работать против самолетов вооруженных сил РФ. F-16 может работать как истребитель, как штурмовик, как легкий бомбардировщик и как средство противовоздушной обороны.
Поэтому Gripen неплохой самолет, но нам нужна многофункциональная платформа, которая может использовать несколько типов оружия, — сказал он.
Алексей Гетьман говорит, что количество оружия, которое может использовать американский истребитель, превосходит Gripen в разы.
— Для определенных целей очень неплохо было бы использовать Gripen, как дополнение к F-16, но F-16 — это базовый самолет, — сказал эксперт.
Где существует угроза атаки дронов — мониторинг угроз с неба
В ночь на 28 мая 2023 года в ряде регионов Украины существует угроза ударов российских дронов.
Как пишут мониторинговые группы сообщают, по состоянию на 01:15 БпЛА направляется в направлениях :
- Киевской и Житомирской областей;
- Черкасской и Полтавской областей;
- Винницкой областей.
На подступах к Киеву работает ПВО — КМВА
В Киевской области прогремели взрывы.
Перед этим в области и Киеве была объявлена воздушная тревога.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, слышно работу ПВО.
— В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — говорится в сообщении.
В то же время в Киевской ОВА предупредили, что существует угроза применения дронов со стороны России.
— Угроза применения врагом БПлА. Силы ПВО уже работают! Придерживайтесь информационной тишины — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — сообщили в КОВА.
Свитолина: Все призовые с турнира WTA 250 в Страсбурге передам украинским детям
Украинка Элина Свитолина завоевала свой второй титул на турнире Internationaux de Strasbourg, победив в субботу россиянку Анну Блинкову со счетом 6:2, 6:3.
Украинская теннисистка после победы объявила, что пожертвует все призовые с турнира WTA 250 в Страсбурге украинским детям.
— Я хотела бы поделиться этой энергией с Украиной, с моей родиной. Все свои призовые с этого турнира я передам детям Украины, которые больше всего нуждаются в них в это трудное время.
Я хотела бы поблагодарить Францию за невероятную работу, за то, что она принимает украинцев и делает все возможное, чтобы они чувствовали себя во Франции как в своем втором доме. Большое спасибо за все, что вы делаете для нас, и вместе мы увидим свет и победу в этой войне. Слава Украине! — сказала она.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко