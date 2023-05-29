Президент Польши подписал закон о борьбе против российского влияния

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что подписал закон о борьбе против российского влияния. Он также призвал разработать аналогичное законодательство на уровне ЕС.

Об этом сообщает польское радио RMF 24.

По словам Дуды, этот законопроект является формой защиты интересов Польши. Он сказал, что решил его одобрить из-за дискуссии в США и ЕС относительно возможного влияния России на внутреннюю политику стран.

— Общественность должна сформировать собственное мнение о том, как ее представители заботятся об интересах страны. По этой причине я решил утвердить законопроект, — приводит агентство слова Дуды.

По его мнению, в других европейских странах, а также на уровне ЕС следует сформировать механизмы, аналогичные тому, что предусматривает новый польский закон.

Президент Польши сообщил, что заявит об этом на следующем заседании Европейского совета.

На прошлой неделе в Польше депутаты одобрили законопроект, который предусматривает создание государственной комиссии по расследованию случаев российского влияния в стране.

Что он предусматривает?

Прежде всего речь идет о создании комиссии с полномочиями прокуратуры и суда. Эта комиссия сможет накладывать наказание на чиновников, в частности по отстранению от политических должностей сроком на 10 лет.

Закон вступит в силу в течение недели после официальной публикации за подписью президента.

Источник: RMF 24

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