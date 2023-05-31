Вступление Швеции в НАТО возможно еще до июльского саммита – Столтенберг

Швеция может присоединиться к НАТО еще до саммита военно-политического блока, который должен состояться в Вильнюсе в июле.

Об этом во время пресс-конференции в Норвегии заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, хотя и признал, что не может этого гарантировать.

— Гарантий никаких нет. Но, безусловно, возможно до саммита в Вильнюсе достичь решения относительно полноценного членства Швеции, — сказал Столтенберг.

По мнению генсека блока, пока нет “неизбежной угрозы для стран-членов НАТО, а также для Швеции”, хотя, если Швеция еще до вступления в НАТО столкнется с какой-то угрозой, то будет “немыслимо”, чтобы союзники по Альянсу не отреагировали.

Напомним, в 2022 году, из-за полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО.

Турцией, которая является членом Альянса, было поставлено несколько условий, которые страны-кандидаты на членство должны были выполнить, чтобы она ратифицировала вступление Швеции и Финляндии.

Со стороны Анкары требовалось, в частности, объявление террористическими курдских организаций и выдача лиц, которых Турция обвиняет в терроризме.

В апреле Турция и Финляндия согласовали все формальные требования, из-за чего для Хельсинки были сняты последние препятствия на пути в НАТО.

Впрочем Швеции, по мнению Анкары, не удалось выполнить все условия, а переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.

Источник : Sky News

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