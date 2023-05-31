Вступ Швеції до НАТО можливий ще до липневого саміту – Столтенберг

Швеція може приєднатися до НАТО ще до саміту військово-політичного блоку, який має відбутись у Вільнюсі в липні.

Про під час пресконференції в Норвегії заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, хоч і визнав, що не може цього гарантувати.

– Гарантій жодних немає. Але, безумовно, можливо до саміту у Вільнюсі досягти рішення щодо повноцінного членства Швеції, – сказав Столтенберг.

На думку генсека блоку, наразі немає “неминучої загрози для країн-членів НАТО, а також для Швеції”, хоча, якщо Швеція ще до вступу в НАТО зіткнеться з якоюсь загрозою, то буде “немислимо”, щоб союзники по Альянсу не відреагували.

Нагадаємо, у 2022 році, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО.

Туреччина, яка є членом Альянсу, поставила декілька умов, які країни-кандидати на членство мали виконати, щоб вона ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії.

З боку Анкари вимагалося, зокрема, оголошення терористичними курдських організацій і видачу осіб, яких Туреччина обвинувачує у тероризмі.

У квітні Туреччина та Фінляндія погодили усі формальні вимоги, через що для Гельсінкі були зняті останні перешкоди на шляху в НАТО.

Втім Швеції, на думку Анкари, не вдалося виконати усі умови, а переговори про вступ Швеції в НАТО були заморожені.

Джерело : Sky News

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