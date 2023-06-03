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Блогеры Пригожина критикуют Минобороны из-за нелепой реакции в Белгородской области — ISW

Блогеры Пригожина критикуют Минобороны из-за нелепой реакции в Белгородской области — ISW
Фото: Факты ICTV

Некоторые российские провоенные блогеры используют ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Один блогер, связанный с частной военной компанией Вагнера, заявил, что российское Минобороны относится к Белгородской области не как к территории России. По его словам, для российского Генштаба Белгородская область — это еще одна территория, которая пострадала от обстрелов.

Минобороны РФ вместо решительных действий в регионе лишь озвучивает списки пострадавших.

Блогер призвал Минобороны не лгать россиянам о ситуации в этом районе.

Зацикленность российского Минобороны на представлении российских войск и военного командования как настоящих защитников России отражает внутреннюю тревогу в информационном пространстве по поводу предстоящего контрнаступления Украины, считают аналитики.

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Блогеры Пригожина критикуют Минобороны из-за нелепой реакции в Белгородской области — ISW

Напомним, что 22 мая на территории Белгородской РФ началась операция РДК и ЛСР.

Российский добровольческий корпус сообщил об уничтожении пограничного пункта в Белгородской области. Впоследствии российские легионеры заявили о “полном освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”. После этого начались бои за Грайворон.

В ISW отметили, что ситуация в Белгородской области стала для инфопространства РФ настоящим потрясением.

1 июня произошли бои возле пограничного города Шебекино Белгородской области РФ.

Источник: ISW
Белгород, Война в Украине, ЧВК Вагнера, Росія
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