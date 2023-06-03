Блогеры Пригожина критикуют Минобороны из-за нелепой реакции в Белгородской области — ISW
Некоторые российские провоенные блогеры используют ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства.
Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Один блогер, связанный с частной военной компанией Вагнера, заявил, что российское Минобороны относится к Белгородской области не как к территории России. По его словам, для российского Генштаба Белгородская область — это еще одна территория, которая пострадала от обстрелов.
Минобороны РФ вместо решительных действий в регионе лишь озвучивает списки пострадавших.
Блогер призвал Минобороны не лгать россиянам о ситуации в этом районе.
Зацикленность российского Минобороны на представлении российских войск и военного командования как настоящих защитников России отражает внутреннюю тревогу в информационном пространстве по поводу предстоящего контрнаступления Украины, считают аналитики.
Напомним, что 22 мая на территории Белгородской РФ началась операция РДК и ЛСР.
Российский добровольческий корпус сообщил об уничтожении пограничного пункта в Белгородской области. Впоследствии российские легионеры заявили о “полном освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”. После этого начались бои за Грайворон.
В ISW отметили, что ситуация в Белгородской области стала для инфопространства РФ настоящим потрясением.
1 июня произошли бои возле пограничного города Шебекино Белгородской области РФ.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов