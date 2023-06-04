Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель провел личную встречу с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом.

Об этом заявил Жозеп Боррель, который опубликовал фото со встречи. По словам представителя ЕС, он обсудил с Ли Чон Супом потребности Украины в боеприпасах и другие вопросы.

— Разделили обеспокоенность относительно продолжающихся провокаций со стороны КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах, — отметил Боррель.

По его словам, стороны работают над развитием нового безопасности и оборонного партнерства после встречи на полях саммита, который состоялся в Сингапуре.

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