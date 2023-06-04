Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель провел личную встречу с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом.

Об этом заявил Жозеп Боррель, который опубликовал фото со встречи. По словам представителя ЕС, он обсудил с Ли Чон Супом потребности Украины в боеприпасах и другие вопросы.

— Разделили обеспокоенность относительно продолжающихся провокаций со стороны КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах, — отметил Боррель.

Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах

По его словам, стороны работают над развитием нового безопасности и оборонного партнерства после встречи на полях саммита, который состоялся в Сингапуре.

Читайте также
Вторая Беларусь: Боррель объяснил, что будет означать для Украины поражение в войне
Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах

Європейський Союз, Война в Украине, Жозеп Боррель, КНДР, Південна Корея
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский: Независимость Украины — это не что-то абстрактное, это очень конкретные люди
Володимир Зеленський
Зеленский показал видео с места атаки под Днепром: из-под завалов достают людей
Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах
В ЕС объяснили, будут ли вводить ограничения на въезд для мужчин из Украины
Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах
Под завалами люди: подробности взрыва, который слышали жители Днепра
Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах
Это убийство: Шольц эмоционально ответил критикам относительно поддержки Украины Германией
Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Боррель обсудил с главой МО Южной Кореи потребность Украины в боеприпасах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь