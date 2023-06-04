Боррель обговорив із главою МО Південної Кореї потребу України в боєприпасах

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів особисту зустріч з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом.

Про це заявив Жозеп Боррель, який опублікував фото з зустрічі. За словами представника ЄС, він обговорив із Лі Чон Супом потреби України у боєприпасах та інші питання.

– Розділили занепокоєння щодо триваючих провокацій з боку КНДР та обговорили потреби України в боєприпасах, – зазначив Боррель.

За його словами, сторони працюють над розбудовою нового безпекового та оборонного партнерства після зустрічі на полях саміту, який відбувся у Сінгапурі.

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