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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина готова предоставить гуманитарные коридоры: Подоляк о ситуации в Белгородской области РФ

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Украина готова предоставить гуманитарные коридоры для жителей Белгородской области Российской Федерации для выхода из зоны боевых действий, если это будет необходимо для сохранения гражданских людей РФ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Безусловно РДК демонстрирует альтернативную позицию относительно того, как надо относиться к гражданам своей страны. Все, что сегодня происходит в Белгородской области, выглядит следующим образом, — утверждает он.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что российские военные не меняют своей тактики, в частности, прячутся во дворах и домах местных жителей.

— Россия размещает в жилых кварталах свои силы, туда заходят РДК и воюют непосредственно с войсками РФ. В то же время Россия своими дополнительными войсками атакует гражданское население России, — поделился Михаил Подоляк.

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Белгород, Михаил Подоляк, Офис президента, Росія
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