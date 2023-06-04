Україна готова надати гуманітарні коридори: Подоляк про ситуацію в Бєлгородській області РФ

Україна готова надати гуманітарні коридори для жителів Бєлгородської області Російської Федерації для виходу з зони бойових дій, якщо це буде необхідно для збереження цивільних громадян РФ.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Безумовно РДК демонструє альтернативну позицію щодо того, як треба ставитися до громадян своєї країни. Все, що сьогодні відбувається в Бєлгородській області, виглядає наступним чином, – стверджує він.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що російські військові не змінюють своєї тактики, зокрема, ховаються у дворах та будинках місцевих жителів.

– Росія розміщує в житлових кварталах свої сили, туди заходять РДК і воюють безпосередньо з військами РФ. Водночас Росія своїми додатковими військами атакує цивільне населення Росії, – поділився Михайло Подоляк.

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