Україна готова надати гуманітарні коридори: Подоляк про ситуацію в Бєлгородській області РФ
Україна готова надати гуманітарні коридори для жителів Бєлгородської області Російської Федерації для виходу з зони бойових дій, якщо це буде необхідно для збереження цивільних громадян РФ.
Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Безумовно РДК демонструє альтернативну позицію щодо того, як треба ставитися до громадян своєї країни. Все, що сьогодні відбувається в Бєлгородській області, виглядає наступним чином, – стверджує він.
Радник керівника Офісу президента зазначив, що російські військові не змінюють своєї тактики, зокрема, ховаються у дворах та будинках місцевих жителів.
– Росія розміщує в житлових кварталах свої сили, туди заходять РДК і воюють безпосередньо з військами РФ. Водночас Росія своїми додатковими військами атакує цивільне населення Росії, – поділився Михайло Подоляк.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов