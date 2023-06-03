Правительство Венгрии опубликовало видео с картой Украины без Крыма и призывает к переговорам
Правительство Венгрии опубликовало видеоролик, на котором оккупированный Крымский полуостров не является частью Украины. А само видео содержит призывы к скорейшему прекращению войны.
Видео опубликовано в YouTube.
Так, в описании к видео говорится, что война не принесла ничего, кроме разрушений и смертей сотен тысяч людей. Авторы ролика отмечают, что “в этой войне никто не может победить” и что нужно скорейшее прекращение огня и мирные переговоры.
Видео начинается со звуков воздушной тревоги. Далее — кадры вынужденных переселенцев и разбомбленных украинских городов.
В закадровом тексте не отмечается, что именно Россия начала полномасштабную войну 24 февраля 2022 года по приказу президента Владимира Путина. И именно Россия является причиной всех бед украинцев.
Далее на видео появляется карта с красным силуэтом Украины, однако без Крыма.
Сейчас этот ролик имеет уже более 114 тысяч просмотров.
Правительство Орбана присоединилось к ряду стран, которые признали российский суверенитет над Крымом. Венгерское издание отмечает, что трудно быть сторонником мира, поддерживая территориальные захваты агрессора России.
Источник: Nepszava
Фото: скриншот
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