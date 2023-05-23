Орбан сказал, что “бедные украинцы” не выиграют войну — в МИД ответили

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который заявил, что Украина якобы “не выиграет войну против России”.

Представитель ведомства Олег Николенко отметил, что такие заявления Орбана поддерживают только в Кремле, а Украина намерена освободить все оккупированные РФ территории.

— Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что не важно, кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины, — написал Николенко.

Он напомнил, что те же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше чем 72 часа. Николенко отметил, что они ошиблись тогда, ошибутся и сейчас.

— В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это является единственным путем не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы, — подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы Украина имела все необходимое для ускорения поражения России.

Какой контекст?

Виктор Орбан в интервью агентству Bloomberg выдал несколько скандальных заявлений. Политик заявил, что якобы не важно, “кто к кому вторгся”.

Он также сказал, что Украина якобы не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

— Моя позиция заключается в том, что, глядя на реальность, цифры, обстановку, на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция, — сказал он.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая не выступает с последовательным осуждением российской агрессии в Украине. Страна продолжает зависеть от поставок энергоносителей из России.

Источник: Олег Николенко

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