Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Світ
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Орбан сказал, что “бедные украинцы” не выиграют войну — в МИД ответили

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который заявил, что Украина якобы “не выиграет войну против России”.

Представитель ведомства Олег Николенко отметил, что такие заявления Орбана поддерживают только в Кремле, а Украина намерена освободить все оккупированные РФ территории.

— Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что не важно, кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины, — написал Николенко.

Он напомнил, что те же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше чем 72 часа. Николенко отметил, что они ошиблись тогда, ошибутся и сейчас.

— В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это является единственным путем не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы, — подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы Украина имела все необходимое для ускорения поражения России.

Какой контекст?

Виктор Орбан в интервью агентству Bloomberg выдал несколько скандальных заявлений. Политик заявил, что якобы не важно, “кто к кому вторгся”.

Он также сказал, что Украина якобы не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

— Моя позиция заключается в том, что, глядя на реальность, цифры, обстановку, на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция, — сказал он.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая не выступает с последовательным осуждением российской агрессии в Украине. Страна продолжает зависеть от поставок энергоносителей из России.

Читайте также
Путин и ФСБ держат его на крючке: Мусиенко о скандальных заявлениях Орбана
Віктор Орбан

Источник: Олег Николенко

Война в Украине, Віктор Орбан, МЗС України, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Почему жители приграничья не эвакуируются и едут на заминированные поля: первое интервью главы Сумской ОВА
Володимир Артюх
Венгерский форинт рекордно обвалился после заявлений Орбана об Украине
угорський форинт
Радар ПВО TRML-4D, автотехника и БПЛА Vector: Германия выделила пакет военной помощи
Орбан сказал, что “бедные украинцы” не выиграют войну — в МИД ответили
Как заставить РФ проиграть и забыть об Украине — The Atlantic
Бої на фронті
Путин и ФСБ держат его на крючке: Мусиенко о скандальных заявлениях Орбана
Віктор Орбан
Видео
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два фундаментальных принципа. Подробнее – в материале.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
M982 Excalibur
Успешный пример Гостомеля: как в городе используют руины, оставшиеся после боев
Орбан сказал, что “бедные украинцы” не выиграют войну — в МИД ответили
На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии
електроенергія
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)
Орбан сказал, что “бедные украинцы” не выиграют войну — в МИД ответили
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь