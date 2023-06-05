На тлі війни проти України. Росія викуповує назад деталі, експортовані до М’янми та Індії – ЗМІ

Росія, ймовірно, викуповує назад деталі для танків і ракет, які раніше були експортовані до М’янми та Індії.

Про це повідомляє Nikkei з посиланням на дані митного оформлення.

Зазначено, що реімпорт може бути використаний для вдосконалення старого озброєння, призначеного для використання у війні проти України.

Наприклад, Уралвагонзавод, який виробляє танки для російської армії, 9 грудня 2022 року імпортував військову продукцію з М’янми на суму $24 млн. При цьому компоненти були зареєстровані як виготовлені на Уралвагонзаводі.

– Коди для реімпортованих товарів свідчать про те, що було закуплено 6 775 зорових труб і 200 камер для встановлення на танки, – йдеться у повідомленні.

На думку старшого офіцера Сухопутних сил самооборони Японії у відставці Нобуюкі Акатані, йдеться, ймовірно, про оптичні прилади для вимірювання відстані до цілей і наведення на них.

Як випливає з митних декларацій, Росія ще 2019 року експортувала до М’янми компоненти, які тепер намагається повернути нібито через “дефекти”. Однак військові аналітики вказують на незвичність таких операцій.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Кремль тисне на уряди деяких країн, зокрема Індії, вимагаючи допомогти РФ уникнути глобальної фінансової ізоляції.

Джерело: Nikkei

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