Одноклассники плевали в лицо: президент Чехии лично встретился с маленькой украинкой
С украинской школьницей Полиной, которой во время школьной экскурсии в Чехии одноклассник плюнул в лицо, пообщался президент страны Петр Павел.
Известно, что девочка из-за войны уехала из Коростеня Житомирской области и сейчас учится в одной из чешских школ.
Павел заявил, что в целом осуждает возможные издевательства, унижения и насилия в школах, но в случае с ребенком, который был вынужден покинуть свою страну из-за войны, он считает их особенно позорными.
– Я осуждаю издевательство, унижение и насилие в школах вообще. А в случае с ребенком, которому пришлось покинуть свою страну и друзей из-за войны, и которому мы предложили безопасное убежище, это особенно позорно, – заявил Петр Павел.
Он также обнародовал совместное фото с украинской школьницей.
Президент Чехии положительно оценил то, что школа и родители решили вопрос и перед девочкой извинилась.
– Но шрамы на душе останутся, – констатировал он.
Согласно опубликованному видео, школьники, среди прочего, ругались и плевали на девочку. Один из ее одноклассников сказал, что “Россия – лучшая”, на что девочка ответила, что “Россия – дерьмо”.
Напомним, что инцидент произошел еще 7 июня.
Фото: Петр Павел
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