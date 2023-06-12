Одноклассники плювали в обличчя: президент Чехії особисто зустрівся з маленькою українкою
З українською школяркою Поліною, якій під час шкільної екскурсії у Чехії однокласник плюнув в обличчя, поспілкувався президент країни Петр Павел.
Відомо, що дівчинка через війну виїхала з Коростеня Житомирської області і зараз навчається в одній із чеських шкіл.
Павел заявив, що загалом засуджує можливі знущання, приниження і насильство в школах, але у випадку з дитиною, яка була змушена покинути свою країну через війну, він вважає їх особливо ганебними.
– Я засуджую знущання, приниження і насильство в школах взагалі. А у випадку з дитиною, якій довелося покинути свою країну і друзів через війну, і якій ми запропонували безпечний притулок, це особливо ганебно, – заявив Петр Павел.
Він також оприлюднив спільне фото з українською школяркою.
Президент Чехії позитивно оцінив те, що школа і батьки вирішили питання і дівчинка отримала вибачення.
– Але шрами на душі залишаться, – констатував він.
Згідно з опублікованим відео, школярі, серед іншого, лаялися і плювали на дівчинку. Один з її однокласників сказав, що “Росія – найкраща”, на що дівчинка відповіла, що “Росія – лайно”.
Нагадаємо, що інцидент стався ще 7 червня.
Фото: Петр Павел
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