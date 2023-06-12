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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Одноклассники плювали в обличчя: президент Чехії особисто зустрівся з маленькою українкою

Одноклассники плювали в обличчя: президент Чехії особисто зустрівся з маленькою українкою

З українською школяркою Поліною, якій під час шкільної екскурсії у Чехії однокласник плюнув в обличчя, поспілкувався президент країни Петр Павел.

Відомо, що дівчинка через війну виїхала з Коростеня Житомирської області і зараз навчається в одній із чеських шкіл.

Павел заявив, що загалом засуджує можливі знущання, приниження і насильство в школах, але у випадку з дитиною, яка була змушена покинути свою країну через війну, він вважає їх особливо ганебними.

– Я засуджую знущання, приниження і насильство в школах взагалі. А у випадку з дитиною, якій довелося покинути свою країну і друзів через війну, і якій ми запропонували безпечний притулок, це особливо ганебно, – заявив Петр Павел.

Він також оприлюднив спільне фото з українською школяркою.

Одноклассники плювали в обличчя: президент Чехії особисто зустрівся з маленькою українкою

Президент Чехії позитивно оцінив те, що школа і батьки вирішили питання і дівчинка отримала вибачення.

– Але шрами на душі залишаться, – констатував він.

Згідно з опублікованим відео, школярі, серед іншого, лаялися і плювали на дівчинку. Один з її однокласників сказав, що “Росія – найкраща”, на що дівчинка відповіла, що “Росія – лайно”.

Нагадаємо, що інцидент стався ще 7 червня.

Фото: Петр Павел

Булінг, Війна в Україні, Петр Павел, Чехія
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