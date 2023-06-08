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Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии

Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии

В Чехии одноклассники плюнули в лицо девочке за то, что она из Украины.

Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола.

На кадрах видно, как к ребенку пристали с вопросом, россиянка ли она, на что девочка на чешском языке ответила, что она украинка.

Кто-то из детей назвал ее “к*рва”, а потом дети начали говорить, что Россия сильнее Украины, на что украинка назвала Россию “дерьмом”.

Затем девочке плюнули в лицо.

На инцидент уже отреагировало Посольство Украины в Чехии.

— Посольство решительно осуждает оскорбительные действия, направленные против украинской девочки в чешской школе. Это неприемлемое нарушение, вызывающее глубокое возмущение и беспокойство. Никто не должен подвергаться насилию или дискриминации, особенно по национальному признаку, — говорится в заявлении.

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Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии

Фото: скриншот с видео

Булінг, Украина, Чехия
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