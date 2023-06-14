Отказ от энергоносителей РФ является частью нацбезопасности Германии – глава МИД

Безопасность предусматривает не только обеспечение обороноспособности государства, но и его экономическую и энергетическую независимость, а также свободу выбора путей развития.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время презентации документа Стратегия национальной безопасности: Интегрированная безопасность для Германии.

– Безопасность означает не только отсутствие войны, – подчеркнула она.

По словам министра, безопасность — это также свобода организовывать жизнь, экономику по собственному выбору, без политических ограничений и экономических зависимостей.

– Вот почему мы избавляемся от зависимости от энергоносителей из России. За каждый кубометр российского газа мы заплатили национальной безопасностью двойную и тройную цену. В будущем мы будем больше сосредотачиваться на безопасности, когда речь идет о решении по экономической политике, – заявила глава МИД Германии.

Она добавила, что это касается и того, кому разрешено инвестировать в критическую инфраструктуру. В связи с этим министр вспомнила ситуацию, когда крупнейшие хранилища газа и нефти в Германии оказались в собственности российского Газпрома.

Бербок подчеркнула, что после 24 февраля 2022 года, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, стало понятно, что Европа уязвима, а мир — хрупок: “Безопасность в XXI веке – это больше, чем оборона и дипломатия”.

Источник : Укринформ

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