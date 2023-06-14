Евросоюз предоставит Украине три станции для очистки воды

Европейский Союз объявил о передаче Украине трех мобильных станций для очистки воды. Они помогут преодолеть последствия подрыва плотины Каховской ГЭС российскими войсками.

Об этом сообщает Европейская комиссия 14 июня. Отмечается, что это ответ на запрос Украины о помощи.

— После разрушения плотины в Новой Каховке на прошлой неделе и в ответ на запрос украинских властей о помощи, Евросоюз мобилизует стратегические резервы. ЕС разворачивает три мобильные станции для очистки воды, чтобы помочь местным властям обеспечивать питьевой водой пострадавших, — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии утверждают, что каждая из мобильных станций имеет возможность производить около 120 тыс. л чистой воды в день. Это поможет устранить одну из актуальных проблем Юга Украины — доступ к питьевой воде.

Всего помощь Украине для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС через Механизм гражданской защиты ЕС уже предложили 16 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Эстония.

Источник : Еврокомиссия

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