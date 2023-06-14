Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

Евросоюз предоставит Украине три станции для очистки воды

Евросоюз предоставит Украине три станции для очистки воды
Фото: Pexels

Европейский Союз объявил о передаче Украине трех мобильных станций для очистки воды. Они помогут преодолеть последствия подрыва плотины Каховской ГЭС российскими войсками.

Об этом сообщает Европейская комиссия 14 июня. Отмечается, что это ответ на запрос Украины о помощи.

— После разрушения плотины в Новой Каховке на прошлой неделе и в ответ на запрос украинских властей о помощи, Евросоюз мобилизует стратегические резервы. ЕС разворачивает три мобильные станции для очистки воды, чтобы помочь местным властям обеспечивать питьевой водой пострадавших, — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии утверждают, что каждая из мобильных станций имеет возможность производить около 120 тыс. л чистой воды в день. Это поможет устранить одну из актуальных проблем Юга Украины — доступ к питьевой воде.

Всего помощь Украине для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС через Механизм гражданской защиты ЕС уже предложили 16 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Эстония.

Читайте также
Эстония передаст Украине оборудование на €457 тыс. для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Евросоюз предоставит Украине три станции для очистки воды

Источник: Еврокомиссия
Еврокомиссия, Война в Украине, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, питна вода
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ракетный обстрел Одессы: в городе объявили 15 июня днем траура
Удар по Одесі 14 червня 2023
Боится диверсий: Россия увеличила количество боевых дельфинов в Севастополе
дельфін
Польша готова начать обучение украинских военных, которые будут обслуживать F-16
F-16
С нашей стороны потери в разы меньше: Маляр озвучила цифры по погибшим на двух направлениях
ЗСУ, українська армія
Эстония передаст Украине оборудование на €457 тыс. для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Евросоюз предоставит Украине три станции для очистки воды
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Евросоюз предоставит Украине три станции для очистки воды
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Евросоюз предоставит Украине три станции для очистки воды
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Евросоюз предоставит Украине три станции для очистки воды
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.06.2023)
Евросоюз предоставит Украине три станции для очистки воды
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь