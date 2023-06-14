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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Євросоюз надасть Україні три станції для очищення води

Євросоюз надасть Україні три станції для очищення води
Фото: Pexels

Європейський Союз оголосив про передавання Україні трьох мобільних станцій для очищення води. Вони допоможуть подолати наслідки підриву греблі Каховської ГЕС російськими військами.

Про це повідомляє Європейська комісія 14 червня. Зазначається, що це відповідь на запит України про допомогу.

– Після руйнування греблі у Новій Каховці минулого тижня та у відповідь на запит української влади про допомогу, Євросоюз мобілізує стратегічні резерви. ЄС розгортає три мобільні станції для очищення води, щоб допомогти місцевій владі забезпечувати питною водою постраждалих, – йдеться у повідомленні.

В Єврокомісії стверджують, що кожна з мобільних станцій має можливість виробляти близько 120 тис. л чистої води за день. Це допоможе усунути одну з актуальних проблем Півдня України – доступ до питної води.

Загалом допомогу Україні для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС через Механізм цивільного захисту ЄС вже запропонували 16 країн. Серед них – Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія та Швеція.

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Джерело: Єврокомісія
Єврокомісія, Війна в Україні, Каховська ГЕС, Каховське водосховище, питна вода
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