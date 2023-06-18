При необходимости Кремль даже поражение в войне продаст россиянам как победу — глава МИД Украины

При необходимости Кремль может продать даже поражение в полномасштабной войне против Украины как победу гражданам Российской Федерации.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о якобы демилитаризации Украины.

— В следующих сериях: фактически все задачи “СВО” (специальной военной операции, как РФ называет войну против Украины, — Ред.) выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на РФ, Крым больше не является обузой для российского бюджета, нацисты остались только в России. Потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать РФ сильнее. Россия сильна как никогда, — отметил Кулеба, который смоделировал речь Кремля в случае проигрыша войны против Украины.

Он предположил, что далее руководство РФ может заявить о выполнении ряда задач полномасштабной агрессии, сформулированных российским диктатором Владимиром Путиным в первый день вторжения.

— Мы правы, когда говорим партнерам, что Путин сможет объяснить россиянам потерю Крыма и Украины в целом. Главное для партнеров — не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины, — утверждает глава МИД.

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