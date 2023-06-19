Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
Срочно
Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей
После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий
На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Світ
Юлия Соколова, редактор ленты

Сотрудничала с РФ и организовывала протесты: в Молдове признали неконституционной партию Шор

Конституційний суд Молдови
Фото: Getty Images

В понедельник, 19 июня, Конституционный суд Молдовы признал неконституционной местную пророссийскую партию Шор. Такое решение судьи приняли по запросу правительства.

Суд пришел к выводу, что партия действовала вопреки конституционным принципам и суверенитету страны, сообщает местное издание NewsMaker.

Решение базируется на ст. 41 Конституции, согласно которой партии, деятельность которых направлена против “принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, неконституционны”.

Теперь партия Шор считается расформированной, и ни один ее документ, принятый после решения КС, не будет иметь юридической силы.

Министерство юстиции Молдовы должно сформировать комиссию для ликвидации политсилы и ее исключения из государственного реестра юридических лиц.

В то же время, депутаты от этой партии не потеряют мандаты в парламенте и местных органах власти. Они продолжат работать как независимые избранники, без права присоединения к другим фракциям.

Решение Конституционного суда является окончательным, его невозможно обжаловать.

Правительство Молдовы призвало КС проверить конституционность партии Шор в ноябре 2022 года. В запросе отмечалось, что есть достаточно аргументов, свидетельствующих, что партия “ставит под угрозу суверенитет и независимость” страны, а также нарушает принципы верховенства права.

Представители правительства настаивали, что политсила нарушала законодательство о финансировании партий и сотрудничает с РФ для дестабилизации ситуации в Молдове.

Читайте также
Кремль планировал взять Молдову под полный контроль до 2030: журналисты получили секретный документ
Молдова

Реакция властей

На решение Конституционного суда уже отреагировала президент Молдовы Майя Санду.

По ее словам, это долгожданное решение, поскольку молдаване хотят жить в правовом, демократическом государстве, “где преступные организации не защищают, а лишают возможности захватить страну”.

– Политическая партия, созданная на коррупции и ради коррупции, опасна для конституционного строя и безопасности государства, — добавила она.

По словам премьер-министра Молдовы Дорина Речана, решение КС подтверждает, что партия Шор неоднократно нарушала законы.

– Она пользовалась финансовой поддержкой спецслужб другой страны и хотела дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отойти от проевропейского курса, — подчеркнул Речан, намекая, вероятно, на российские спецслужбы.

Что известно о партии Шор и ее деятельности

Партия Шор была основана в 1998 году. Ее возглавлял Илан Шор – пророссийский политик и бизнесмен. Еще в 2019 году он уехал из Молдовы и сейчас скрывается от правосудия за границей.

В апреле 2023 года Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег – по делу о краже миллиарда долларов из трех крупных банков Молдовы.

Шор попал под санкции США за связи с российскими властями, организацию политических беспорядков и попытки вернуть Молдову в сферу влияния РФ. Санкции против него ввела и Великобритания.

Партия Шор не скрывает своих связей с российскими властями, в частности с прокремлевской политсилой Единая Россия, и непосредственно причастна к расшатыванию политической ситуации в Молдове.

Партия Шор, в частности, является организатором пророссийских протестов в стране в 2022-2023 годах. Во время митингов произошли столкновения с полицией и задержания. Глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну подчеркивал, что российские спецслужбы руками партии Шор планируют дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом писали и западные СМИ, отмечая, что Москва хочет спровоцировать искусственный мятеж против молдавского правительства и установить там более пророссийскую администрацию.

Президент Майя Санду также сообщала о планах РФ организовать госпереворот в Молдове. По ее словам, план Москвы предусматривал совершение диверсий, захват заложников и нападения на здания органов государственной власти. Санду прямо заявила, что РФ хочет свергнуть власть в стране, прикрываясь протестами оппозиции, и упомянула о причастности партии Шор.

Читайте также
РФ пытается свергнуть власть в Молдове руками пророссийского политика Шора – WP
рф молдова

Источник: NewsMaker

заборона, Конституционный суд, Молдова, Партія, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Операция идет по плану: Залужный приехал на передовую
Валерій Залужний
В Украине формируется отряд бессмертных: Буданов отреагировал на фейки РФ о своей “гибели”
Кирило Буданов
ВСУ накрыли огнем 14 артиллерийских подразделений РФ и уничтожили 3 системы ПВО – Генштаб
український військовий, війна в Україні
Лондон будет контролировать средства, которые подсанкционные олигархи РФ направят на восстановление Украины
Велика Британія, прапор Великої Британії
Оккупанты могут взорвать ЗАЭС – Подоляк
Сотрудничала с РФ и организовывала протесты: в Молдове признали неконституционной партию Шор
Видео
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13

Украина получит новую военную помощь, западная авиакоалиция по усилению обороны украинского неба расширяется. Уже начали работать над стартом ускоренной программы обучения украинских пилотов.

Петр Демьянчук
Уютные отели и современные комплексы: где отдохнуть в Карпатах
Карпаты
Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки
Вода, кран
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Сотрудничала с РФ и организовывала протесты: в Молдове признали неконституционной партию Шор
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Сотрудничала с РФ и организовывала протесты: в Молдове признали неконституционной партию Шор
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь