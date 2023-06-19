Сотрудничала с РФ и организовывала протесты: в Молдове признали неконституционной партию Шор

В понедельник, 19 июня, Конституционный суд Молдовы признал неконституционной местную пророссийскую партию Шор. Такое решение судьи приняли по запросу правительства.

Суд пришел к выводу, что партия действовала вопреки конституционным принципам и суверенитету страны, сообщает местное издание NewsMaker.

Решение базируется на ст. 41 Конституции, согласно которой партии, деятельность которых направлена против “принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, неконституционны”.

Теперь партия Шор считается расформированной, и ни один ее документ, принятый после решения КС, не будет иметь юридической силы.

Министерство юстиции Молдовы должно сформировать комиссию для ликвидации политсилы и ее исключения из государственного реестра юридических лиц.

В то же время, депутаты от этой партии не потеряют мандаты в парламенте и местных органах власти. Они продолжат работать как независимые избранники, без права присоединения к другим фракциям.

Решение Конституционного суда является окончательным, его невозможно обжаловать.

Правительство Молдовы призвало КС проверить конституционность партии Шор в ноябре 2022 года. В запросе отмечалось, что есть достаточно аргументов, свидетельствующих, что партия “ставит под угрозу суверенитет и независимость” страны, а также нарушает принципы верховенства права.

Представители правительства настаивали, что политсила нарушала законодательство о финансировании партий и сотрудничает с РФ для дестабилизации ситуации в Молдове.

Реакция властей

На решение Конституционного суда уже отреагировала президент Молдовы Майя Санду.

По ее словам, это долгожданное решение, поскольку молдаване хотят жить в правовом, демократическом государстве, “где преступные организации не защищают, а лишают возможности захватить страну”.

– Политическая партия, созданная на коррупции и ради коррупции, опасна для конституционного строя и безопасности государства, — добавила она.

По словам премьер-министра Молдовы Дорина Речана, решение КС подтверждает, что партия Шор неоднократно нарушала законы.

– Она пользовалась финансовой поддержкой спецслужб другой страны и хотела дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отойти от проевропейского курса, — подчеркнул Речан, намекая, вероятно, на российские спецслужбы.

Что известно о партии Шор и ее деятельности

Партия Шор была основана в 1998 году. Ее возглавлял Илан Шор – пророссийский политик и бизнесмен. Еще в 2019 году он уехал из Молдовы и сейчас скрывается от правосудия за границей.

В апреле 2023 года Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег – по делу о краже миллиарда долларов из трех крупных банков Молдовы.

Шор попал под санкции США за связи с российскими властями, организацию политических беспорядков и попытки вернуть Молдову в сферу влияния РФ. Санкции против него ввела и Великобритания.

Партия Шор не скрывает своих связей с российскими властями, в частности с прокремлевской политсилой Единая Россия, и непосредственно причастна к расшатыванию политической ситуации в Молдове.

Партия Шор, в частности, является организатором пророссийских протестов в стране в 2022-2023 годах. Во время митингов произошли столкновения с полицией и задержания. Глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну подчеркивал, что российские спецслужбы руками партии Шор планируют дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом писали и западные СМИ, отмечая, что Москва хочет спровоцировать искусственный мятеж против молдавского правительства и установить там более пророссийскую администрацию.

Президент Майя Санду также сообщала о планах РФ организовать госпереворот в Молдове. По ее словам, план Москвы предусматривал совершение диверсий, захват заложников и нападения на здания органов государственной власти. Санду прямо заявила, что РФ хочет свергнуть власть в стране, прикрываясь протестами оппозиции, и упомянула о причастности партии Шор.

Источник: NewsMaker

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