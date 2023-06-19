Співпрацювала з РФ та організовувала протести: в Молдові визнали неконституційною партію Шор

У понеділок, 19 червня, Конституційний суд Молдови визнав неконституційною місцеву проросійську партію Шор. Таке рішення судді ухвалили на запит уряду.

Суд дійшов висновку, що партія діяла всупереч конституційним принципам та суверенітету країни, інформує місцеве видання NewsMaker.

Рішення базується на ст. 41 Конституції, згідно з якою партії, діяльність яких спрямована проти “принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними”.

Тепер партія Шор вважається розформованою, і жоден її документ, ухвалений після рішення КС, не матиме юридичної сили.

Міністерство юстиції Молдови повинно сформувати комісію для ліквідації політсили та її виключення з державного реєстру юридичних осіб.

Водночас депутати від цієї партії не втратять мандати в парламенті та місцевих органах влади. Вони продовжать працювати як незалежні народні обранці, без права приєднання до інших фракцій.

Рішення Конституційного суду є остаточним, його неможливо оскаржити.

Уряд Молдови закликав КС перевірити конституційність партії Шор у листопаді 2022 року. У запиті зазначалося, що є достатньо аргументів, які свідчать, що партія “ставить під загрозу суверенітет та незалежність” країни, а також порушує принципи верховенства права.

Представники уряду наполягали, що політсила порушувала законодавство про фінансування партій та співпрацює із РФ для дестабілізації ситуації у Молдові.

Реакція влади

На рішення Конституційного суду вже відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

За її словами, це довгоочікуване рішення, оскільки молдавани хочуть жити в правовій, демократичній державі, “де злочинні організації не захищають, а позбавляють можливості захопити країну”.

– Політична партія, створена на корупції та заради корупції, є небезпечною для конституційного ладу та безпеки держави, – додала вона.

За словами прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана, рішення КС підтверджує, що партія Шор неодноразово порушувала закони.

– Вона мала фінансову підтримку спецслужб іншої країни і хотіла дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб відійти від проєвропейського курсу, – наголосив Речан, натякаючи, ймовірно, на російські спецслужби.

Що відомо про партію Шор та її діяльність

Партія Шор була заснована в 1998 році. Її очолював Ілан Шор – проросійський політик і бізнесмен. Ще 2019 року він виїхав із Молдови і наразі переховується від правосуддя за кордоном.

У квітні 2023 року Ілана Шора заочно засудили до 15 років ув’язнення за відмивання грошей – у справі про крадіжку мільярда доларів із трьох великих банків Молдови.

Шор потрапив під санкції США за зв’язки з російською владою, організацію політичних заворушень та спроби повернути Молдову в сферу впливу РФ. Санкції проти нього запровадила і Велика Британія.

Партія Шор не приховує своїх зв’язків із російською владою, зокрема з прокремлівською політсилою Єдина Росія, і безпосередньо причетна до розхитування політичної ситуації у Молдові.

Партія Шор, зокрема, є організатором проросійських протестів у країні у 2022—2023 роках. Під час мітингів відбулися сутички з поліцією та затримання. Глава Національної поліції Молдови Віорел Чернеуцяну наголошував, що російські спецслужби руками партії Шор планують дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це писали і західні ЗМІ, зазначаючи, що Москва хоче спровокувати штучний заколот проти молдовського уряду і встановити там більш проросійську адміністрацію.

Президентка Мая Санду також повідомляла про плани РФ організувати держпереворот у Молдові. За її словами, план Москви передбачав вчинення диверсій, захоплення заручників та напади на будівлі органів державної влади. Санду прямо заявила, що РФ хоче скинути владу в країні, прикриваючись протестами опозиції, і згадала про причетність партії Шор.

Джерело: NewsMaker

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