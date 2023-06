Фон дер Ляйен объявила план финансовой поддержки Украины на следующие четыре года

Еврокомиссия предлагает зарезервировать для Украины в бюджете ЕС на следующие четыре года €50 млрд для предоставления кредитов и грантов.

Об этом заявила на брифинге в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Этот резерв предоставит перспективы для наших партнеров в Украине, а также простимулирует других доноров, — сказала она.

По ее словам, эти средства обеспечат гибкость в поддержке Украины в зависимости от ситуации.

Фон дер Ляйен отметила, что общая финансовая помощь Киеву от ЕС достигла €30 млрд, которые не были предусмотрены в бюджете Евросоюза.

