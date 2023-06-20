Фон дер Ляйен объявила план финансовой поддержки Украины на следующие четыре года
Еврокомиссия предлагает зарезервировать для Украины в бюджете ЕС на следующие четыре года €50 млрд для предоставления кредитов и грантов.
Об этом заявила на брифинге в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
— Этот резерв предоставит перспективы для наших партнеров в Украине, а также простимулирует других доноров, — сказала она.
По ее словам, эти средства обеспечат гибкость в поддержке Украины в зависимости от ситуации.
Фон дер Ляйен отметила, что общая финансовая помощь Киеву от ЕС достигла €30 млрд, которые не были предусмотрены в бюджете Евросоюза.
Press point by President @vonderleyen on the outcomes of today’s College meeting.https://t.co/XvnPxcomFT
— European Commission (@EU_Commission) June 20, 2023
В конце 2022 года ЕС одобрили предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд. Евросоюз планирует ежеквартально выделять около €4,5 млрд в течение 2023 года.
В мае Брюссель выделил уже четвертый транш в размере €1,5 млрд.