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Валентина Летяк, редактор ленты

Фон дер Ляйен объявила план финансовой поддержки Украины на следующие четыре года

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Еврокомиссия предлагает зарезервировать для Украины в бюджете ЕС на следующие четыре года €50 млрд для предоставления кредитов и грантов.

Об этом заявила на брифинге в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Этот резерв предоставит перспективы для наших партнеров в Украине, а также простимулирует других доноров, — сказала она.

По ее словам, эти средства обеспечат гибкость в поддержке Украины в зависимости от ситуации.

Фон дер Ляйен отметила, что общая финансовая помощь Киеву от ЕС достигла €30 млрд, которые не были предусмотрены в бюджете Евросоюза.

В конце 2022 года ЕС одобрили предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд. Евросоюз планирует ежеквартально выделять около €4,5 млрд в течение 2023 года.

В мае Брюссель выделил уже четвертый транш в размере €1,5 млрд.

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Єврокомісія

Еврокомиссия, Война в Украине, Кредит ЄС, Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляєн
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