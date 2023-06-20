Фон дер Ляєн оголосила план фінансової підтримки України на наступні чотири роки
Єврокомісія пропонує зарезервувати для України у бюджеті ЄС на наступні чотири роки €50 млрд для надання кредитів і грантів.
Про це заявила на брифінгу у Брюсселі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
– Цей резерв надасть перспективи для наших партнерів в Україні, а також простимулює інших донорів, – сказала вона.
За її словами, ці кошти забезпечать гнучкість у підтримці України в залежності від ситуації.
Фон дер Ляєн зауважила, що загальна фінансова допомога Києву від ЄС сягнула €30 млрд, які не були передбачені в бюджеті Євросоюзу.
Press point by President @vonderleyen on the outcomes of today’s College meeting.https://t.co/XvnPxcomFT
— European Commission (@EU_Commission) June 20, 2023
Наприкінці 2022 року ЄС схвалив надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд. Євросоюз планує щокварталу виділяти близько €4,5 млрд упродовж 2023 року.
У травні Брюссель виділив уже четвертий транш обсягом €1,5 млрд.