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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Фон дер Ляєн оголосила план фінансової підтримки України на наступні чотири роки

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Єврокомісія пропонує зарезервувати для України у бюджеті ЄС на наступні чотири роки €50 млрд для надання кредитів і грантів.

Про це заявила на брифінгу у Брюсселі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Цей резерв надасть перспективи для наших партнерів в Україні, а також простимулює інших донорів, – сказала вона.

За її словами, ці кошти забезпечать гнучкість у підтримці України в залежності від ситуації.

Фон дер Ляєн зауважила, що загальна фінансова допомога Києву від ЄС сягнула €30 млрд, які не були передбачені в бюджеті Євросоюзу.

Наприкінці 2022 року ЄС схвалив надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд. Євросоюз планує щокварталу виділяти близько €4,5 млрд упродовж 2023 року.

У травні Брюссель виділив уже четвертий транш обсягом €1,5 млрд.

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Єврокомісія

Єврокомісія, Війна в Україні, Кредит ЄС, Україна-ЄС, Урсула фон дер Ляєн
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