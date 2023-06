Фон дер Ляєн оголосила план фінансової підтримки України на наступні чотири роки

Єврокомісія пропонує зарезервувати для України у бюджеті ЄС на наступні чотири роки €50 млрд для надання кредитів і грантів.

Про це заявила на брифінгу у Брюсселі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Цей резерв надасть перспективи для наших партнерів в Україні, а також простимулює інших донорів, – сказала вона.

За її словами, ці кошти забезпечать гнучкість у підтримці України в залежності від ситуації.

Фон дер Ляєн зауважила, що загальна фінансова допомога Києву від ЄС сягнула €30 млрд, які не були передбачені в бюджеті Євросоюзу.

